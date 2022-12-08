Пентагон заявил об использовании опыта Украины в американской армии

Пентагон заявил об использовании опыта Украины в подготовке своей армии к будущим войнам

Пентагон учитывает опыт боевых действий на Украине и готовит американских военных к тому, что в будущих конфликтах, вероятнее всего, будут массового применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер, пишет ТАСС.

На встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) он допустил, что в любых современных конфликтах у обеих сторон «будет множество маленьких беспилотников». Бергер объяснил, что в программу подготовки морских пехотинцев США добавили нюансы. «Нам нужно научиться свободно действовать в таких условиях», — призвал он акцентировать внимание на дронах.

Командующий добавил, что американских военных во время учений тренируют действовать в условиях применения беспилотников. Бергер считает, что в будущих войнах дроны будут использоваться часто. По его словам, у американской армии есть различные системы и методы для противодействия небольшим беспилотникам, однако технические средства в этой сфере постоянно совершенствуются.

Ранее американская компания General Atomics представила проект разведывательного беспилотника Gambit. Он может работать вместе с пилотируемыми самолетами.