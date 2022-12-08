Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка

«Всеинструменты.ру»: сквозняк возникает из-за проветривания и плохо заделанных щелей

Сквозняк может возникнуть из-за частого проветривания, плохо заделанных щелей и разной температуры в помещении и на улице. Способы избавиться от сквозняка россиянам назвала эксперт «Всеинструменты.ру» Виктория Мустафина, передает Life.

«Если вы заметили, что в квартире появились сквозняки, проверьте уплотнители окон: возможно, они износились и плохо прилегают к раме. Вытяжка также может вызывать прохладные потоки воздуха, если есть зазоры или нарушения конструкции», — рассказала Мустафина. По словам эксперта, также стоит обратить внимание на зазоры вокруг люстры в натяжных потолках, разболтанные розетки и неправильно установленные подоконники.

Мустафина посоветовала избавляться от обнаруженных зазоров бесцветным силиконовым герметиком. Решить проблему неплотно прилегающих к стене дверных коробок и оконных рам помогут специальные уплотнители. Под подоконник можно установить батарею или обогреватель, которые заставят нагретый воздух подниматься вверх и помешают пройти потокам холодного воздуха. Мустафина также рекомендует закрепить на замочную скважину плотную насадку и повесить тяжелые шторы.

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