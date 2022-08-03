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Россиянам назвали способ сделать дачу безопасной

«ВсеИнструменты.ру»: для безопасности детей на даче необходимо установить высокой забор

Фото: Unsplash

Чтобы сделать дачу безопасной для детей, необходимо оградить участок надежным забором. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» россиянам рассказал эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По словам специалиста, забор должен быть надежным, чтобы на участок не смогли попасть чужие животные и незнакомцы, а дети не покинули дачу самостоятельно. Дачникам посоветовали выбрать высокое ограждение с замком без щелей и острых выступов.

Еще одним из способов обезопасить детей на даче Соколов назвал установку в тени игровой площадки, но перед началом работ нужно убрать на участке опасные растения. «Горки, спортивные комплексы и прочие места для игр оборудуйте в тени. Для песочницы лучше сделать крышку и дно, а песок заменять один раз в сезон — это более гигиенично», — объяснил эксперт.

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Дачникам также рекомендовали убрать садовые инструменты и химию, включая моющие средства и удобрения, — они должны храниться в закрытом помещении. Все емкости, в частности, дачный туалет, колодец и другие ямы, необходимо плотно закрыть, чтобы дети туда не упали.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала о нарушениях для дачников, за которые полагается штраф. Так, правила противопожарного режима запрещают устанавливать мангал на расстоянии менее пяти метров от строений. Несоблюдение этого условия может грозить наказанием в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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