Гендиректор «Дождя» отложила принятие решения о судьбе канала

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева пообещала принять решение о судьбе канала позже

Генеральный директор телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) пообещала принять решение о судьбе канала позже. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мы оказались в человеческом кризисе и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже», — написала она.

Ранее в четверг, 8 декабря, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) отказался восстановить на работе уволенного ведущего канала Алексея Коростелева. Он отметил, что за кадровую политику телеканала отвечает главный редактор, в то время как собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность. «В реальности телеканал "Дождь" не приглашает его [Коростелева] обратно на работу», — подчеркнул Дзядко.

Таким образом главред «Дождя» прокомментировал высказывание Синдеевой. 7 декабря она извинилась перед уволенными сотрудниками и попросила их вернуться. Помимо этого, она назвала увольнение Коростелева за ошибку в прямом эфире подлостью.

2 декабря сообщалось, что руководство «Дождя» уволило ведущего Коростелева за его слова в прямом эфире о «помощи российским солдатам», которой, по его словам, занимались некоторые сотрудники канала.