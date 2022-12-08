Главред «Дождя» отказался восстанавливать уволенного ведущего на работе

Главред «Дождя» Дзядко отказался восстанавливать на работе ведущего Коростелева

Главный редактор «Дождя» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) высказался по поводу восстановления на работе уволенного ранее ведущего канала Алексея Коростелева. Об этом пишет РБК.

Дзядко прокомментировал высказывание генерального директора канала Натальи Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом), которая извинилась перед уволенными сотрудниками и попросила их вернуться. Помимо этого, она назвала увольнение Коростелева за ошибку в прямом эфире подлостью. По словам главреда «Дождя», просьба о возвращении на работу — личное мнение Синдеевой, которая не имеет права решать кадровые вопросы за главного редактора, сам же канал отказывается от идеи восстанавливать уволенного сотрудника.

«Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику, и я отвечаю, в частности, за кадровую политику в редакции. Наталья Синдеева не отвечает за кадровую политику в редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность. Поэтому это — ее высказывание. В реальности телеканал "Дождь" не приглашает его [Коростелева] обратно на работу», — заявил Дзядко.

8 декабря стало известно, что Эстония вслед за Литвой и Латвией с 8 декабря прекратила вещание телеканала «Дождь». 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя». В качестве причины председатель совета Ивар Аболиньш назвал «угрозу национальной безопасности страны».

Перед этим в Латвии началось расследование из-за высказывания ведущего «Дождя» Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Служба государственной безопасности республики заявила о недопустимости оказания любой помощи Российской армии, добавив, что данные действия могут классифицироваться в соответствии с уголовной статьей. Телеканал прекратил работать с Коростелевым после его слов.