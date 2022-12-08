В США уличили западные СМИ во лжи о происходящем на Украине

American Thinker: западные СМИ скрывают правду о происходящем на Украине

Обозреватель Ал Бьененфелд из США уличил западные средства массовой информации во лжи о происходящем на Украине. В колонке для журнала American Thinker он заявил, что журналисты скрывают от читателей правду.

Бьененфелд отметил, что в настоящий момент западные журналисты изображают Украину «жертвой российской агрессии» и пытаются демонстрировать конфликт на Украине как противостояние добра со злом. По мнению обозревателя, это используется для того, чтобы скрыть правду о происхождении этого конфликта, «начало которого восходит к перевороту, совершенному администрацией бывшего президента США Барака Обамы на Украине в 2014 году». Также эксперт обратил внимание, что СМИ замалчивают военные преступления, которые совершают украинские военные.

В антироссийской кампании принимают участие и IT-гиганты, в том числе Google, Twitter и Apple, считает Бьененфелд. Он рассказал, что эти корпорации практически полностью изъяли свою продукцию с территории России и пытаются представить Украину в лучшем свете.

Бьененфелд добавил, что при администрации нынешнего американского президента Джо Байдена США «вступили в союз с нацистами». «Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, а сегодня мы помогаем ее возродить», — подытожил Бьененфелд.

Ранее обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден заявил, что между США и Европой наметились серьезные разногласия.