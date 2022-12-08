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18:14, 9 декабря 2022Моя страна

В одном из российских поселков заметили тигра

Жители поселка Бичевая Хабаровского края заметили на улицах тигра

Фото: Blake Meyer / Unsplash

Жители поселка Бичевая Хабаровского края заметили на улицах тигра. Соответсвующая информация опубликована на сайте местного портала DVHAB.

Журналисты разместили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что животное мирно прогуливается по российскому населенному пункту мимо фермеров и собак. Кроме того, известно, что одна из местных жительниц столкнулась с хищником по дороге на работу.

Заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого управления охотничьего хозяйства Олег Егорушкин рассказал, что на данный момент тигра уже загнали обратно в лес. Отмечается, что для этого люди окружили животное и не давали ему пройти в центр села, ожидая приезда охотоведов.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

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Майя Пономаренко
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