В одном из российских поселков заметили тигра

Жители поселка Бичевая Хабаровского края заметили на улицах тигра

Жители поселка Бичевая Хабаровского края заметили на улицах тигра. Соответсвующая информация опубликована на сайте местного портала DVHAB.

Журналисты разместили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что животное мирно прогуливается по российскому населенному пункту мимо фермеров и собак. Кроме того, известно, что одна из местных жительниц столкнулась с хищником по дороге на работу.

Заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого управления охотничьего хозяйства Олег Егорушкин рассказал, что на данный момент тигра уже загнали обратно в лес. Отмечается, что для этого люди окружили животное и не давали ему пройти в центр села, ожидая приезда охотоведов.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.