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11:37, 8 декабря 2022Силовые структуры

Зампреда комитета ТТП России Чернина обвинили в хищении 385 миллионов рублей

Зампреда комитета ТТП России Чернина обвинили в хищении 385 миллионов рублей из бюджета

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТТП) России по природопользованию и экологии Сергея Чернина обвинили в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, деньги были похищены в рамках реализации федеральной программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба». Вместе с Черниным по делу проходят двое соучастников — гендиректор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов и гендиректор института «Газэнергопроект» Дмитрий Сучков.

В ходе работ на объектах в Дзержинске соучастники завысили расценки на материалы и предоставили проектно-сметную документацию с недостоверными данными заказчику — ГБУ «Экология региона». При этом подрядчиком выступал подконтрольный фигурантам «Газэнеропроект».

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил Чернина в СИЗО до 10 января 2023 года.

Елизавета Новикова
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