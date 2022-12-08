Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 8 декабря 2022Мир

На Okko вышел документальный сериал о крахе однополярного мира

На Okko вышел документальный сериал «Ленты.ру» о крахе однополярного мира

Постер: доксериал «Крах однополярного мира»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Крах однополярного мира».

Документальный сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывает о том, как переустройство мировой экономики и кризис либеральной демократии привели к коллапсу прежнего миропорядка, строившегося на безоговорочной гегемонии Соединенных Штатов.

Ведущие российские эксперты — философы Александр Дугин, Алексей Чадаев и Родион Белькович, а также специалисты по международным отношениям Дмитрий Суслов, Федор Лукьянов и Андрей Кортунов — рассказывают, почему эпоха однополярного мира подходит к концу.

Материалы по теме:
Заложники алгоритмов. Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
Заложники алгоритмов.Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
16 ноября 2022
Новые порядки. США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
Новые порядки.США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
7 октября 2022
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022

Сериал показывает, как в мире возникли новые центры силы, способные побороться с США за геополитическое влияние, а Европа утратила самостоятельность из-за жесткой блоковой дисциплины в НАТО. Как диктат IT-гигантов перечеркнул мечты о создании «глобальной деревни», а право частной собственности — основа капиталистической экономики — практически утратило всякое значение.

Все пять серий «Краха однополярного мира» будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Okko, а сам сериал, созданный при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), стал частью масштабного мультиплатформенного проекта, состоящего из лендинга, серии аналитических материалов, опубликованных на сайте «Лента.ру», и видеороликов в социальных сетях ВК и ОК.

Ранее сообщалось, что в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Неизвестное будущее». В рамках проекта ведущие российские философы, политологи и специалисты по международным отношениям рассказывают, какие трансформации ждут наш мир в ближайшем будущем, и делятся прогнозами о том, какое место займет Россия в новой реальности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЕС назвали ожидаемую дату принятия девятого пакета санкций
Звезда «Дома-2» показала кухню после ремонта
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
В Запорожской области саперы обезвредили спрятанную у заброшенного здания бомбу
В МИД России призвали Макрона подкрепить слова действиями
Россиянина задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в тату-салоне
Девушка поделилась способом сделать салонную укладку за несколько минут
Изучено влияние витамина D на функции мозга
В Молдавии потребовали отставки министра юстиции
Российские войска нанесли удар по 93 подразделениям артиллерии ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.