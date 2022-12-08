На Okko вышел документальный сериал о крахе однополярного мира

На Okko вышел документальный сериал «Ленты.ру» о крахе однополярного мира

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Крах однополярного мира».

Документальный сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывает о том, как переустройство мировой экономики и кризис либеральной демократии привели к коллапсу прежнего миропорядка, строившегося на безоговорочной гегемонии Соединенных Штатов.

Ведущие российские эксперты — философы Александр Дугин, Алексей Чадаев и Родион Белькович, а также специалисты по международным отношениям Дмитрий Суслов, Федор Лукьянов и Андрей Кортунов — рассказывают, почему эпоха однополярного мира подходит к концу.

Сериал показывает, как в мире возникли новые центры силы, способные побороться с США за геополитическое влияние, а Европа утратила самостоятельность из-за жесткой блоковой дисциплины в НАТО. Как диктат IT-гигантов перечеркнул мечты о создании «глобальной деревни», а право частной собственности — основа капиталистической экономики — практически утратило всякое значение.

Все пять серий «Краха однополярного мира» будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Okko, а сам сериал, созданный при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), стал частью масштабного мультиплатформенного проекта, состоящего из лендинга, серии аналитических материалов, опубликованных на сайте «Лента.ру», и видеороликов в социальных сетях ВК и ОК.

Ранее сообщалось, что в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Неизвестное будущее». В рамках проекта ведущие российские философы, политологи и специалисты по международным отношениям рассказывают, какие трансформации ждут наш мир в ближайшем будущем, и делятся прогнозами о том, какое место займет Россия в новой реальности.