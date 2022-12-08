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14:20, 8 декабря 2022Наука и техника

Изучено влияние витамина D на функции мозга

Alzheimer's & Dementia: достаточный уровень витамина D улучшает когнитивные функции

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Исследователи из Университета Тафтса изучили влияние витамина D на функции мозга. Оказалось, что достаточное количество этого соединения в организме улучшает когнитивные способности. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Alzheimer's & Dementia.

Всего были изучены образцы мозговой ткани 209 пожилых участников. Ученые оценили когнитивные навыки испытуемых без признаков умственных нарушений, а также проанализировали изменения в мозговой ткани после смерти. Специалисты сосредоточились на наличии витамина D в четырех областях мозга — двух, связанных с переменами, ответственными за болезнь Альцгеймера, одной, связанной с некоторыми формами деменции, и еще одной области, которая не была ассоциирована с деменцией или сосудистыми заболеваниями.

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Оказалось, что витамин D действительно проникает в ткани мозга, а его достаточный уровень во всех четырех областях мозга коррелирует с улучшением когнитивных способностей. Однако уровни витамина в мозге не были связаны ни с одним из маркеров болезни Альцгеймера, включая накопление амилоидных бляшек или микроскопическими инсультами. Это означает, что до сих пор неясно, как именно витамин D может повлиять на функцию мозга.

В будущих исследованиях ученые планируют провести эксперименты с более разнообразной группой испытуемых, чтобы изучить другие изменения в мозге. Они рассчитывают, что их работа позволит лучше понимать роль витамина D в предотвращении слабоумия. Однако эксперты предостерегают людей от использования больших доз добавок с витамином D в качестве профилактической меры.

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Елена Апазиди
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