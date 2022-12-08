В МИД России рассказали о заработке США на ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон хорошо зарабатывает на ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

«Ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов. А происходящее на Украине и вокруг нее — это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе», — считает дипломат.

По его словам, американцы получают прибыль от нынешнего кризиса, осуществляя энергопоставки по завышенным ценам и пополняя запасы вооружений у союзников.

При этом он заметил, что предпринимаемые Вашингтоном шаги направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения Киева к политическому диалогу с Москвой в формате переговоров. «Тревожные заявления [США] — это по факту поощрение киевского режима к эскалации при опоре на помощь из США и других натовских стран», — отметил Рябков.

Ранее в ноябре политолог Дмитрий Леви описал механизм заработка Вашингтона на украинском конфликте. По его словам, американцы всегда зарабатывали на любых конфликтах, а в случае с Украиной во многом это происходит с помощью продажи вооружений и инвестиций в ВПК, которые позитивно влияют на экономику страны в целом.