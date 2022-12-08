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12:17, 8 декабря 2022Мир

В МИД России рассказали о заработке США на ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон хорошо зарабатывает на ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

«Ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов. А происходящее на Украине и вокруг нее — это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе», — считает дипломат.

По его словам, американцы получают прибыль от нынешнего кризиса, осуществляя энергопоставки по завышенным ценам и пополняя запасы вооружений у союзников.

При этом он заметил, что предпринимаемые Вашингтоном шаги направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения Киева к политическому диалогу с Москвой в формате переговоров. «Тревожные заявления [США] — это по факту поощрение киевского режима к эскалации при опоре на помощь из США и других натовских стран», — отметил Рябков.

Ранее в ноябре политолог Дмитрий Леви описал механизм заработка Вашингтона на украинском конфликте. По его словам, американцы всегда зарабатывали на любых конфликтах, а в случае с Украиной во многом это происходит с помощью продажи вооружений и инвестиций в ВПК, которые позитивно влияют на экономику страны в целом.

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Варвара Кошечкина
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