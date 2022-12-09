Украинка вставила импланты в щеки и осталась с «сиденьем велосипеда» вместо лица

Украинская TikTok-блогерша Покрищук вставила в скулы импланты и показала свою внешность

Украинская блогерша и модель Анастасия Покрищук подверглась критике в сети за публикацию видео, в котором показала свои скулы с вставленными имплантами. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах героиня публикации с никнеймом @justqueen1988 продемонстрировала свой необычный внешний вид. Так, волосы юзерши были окрашены в ярко-розовый цвет, а щеки из-за косметологических манипуляций приобрели нестандартную выпуклую форму. Покрищук станцевала в коротком обтягивающем топе, частично обнажающем ее грудь, и черных спортивных штанах.

Подписчики удивились образу инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях. «Ты похожа на велосипедное сиденье», «Так вот куда пропало мое сиденье для велосипеда», «Если бы она не сделала этого со своим лицом, она осталась бы красивой», — высказывались они.

В августе Покрищук показала старые фотографии, сделанные до пластики. На размещенных кадрах девушка позировала в разноцветных шортах и коротком спортивном топе. Ее волосы были окрашены в светлый оттенок, а черты лица были естественными. При этом на снимках был заметен эффект процедуры увеличения губ.