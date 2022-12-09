Подведены итоги XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

В Санкт-Петербурге обсудили развитие Арктики в новых геополитических условиях

В XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» приняли участие более 5000 человек в офлайн и онлайн формате из 80 стран мира. Эксперты из разных государств на 56 деловых мероприятиях обсудили устойчивое развитие, международное сотрудничество и новые возможности в макрорегионе в период мировой нестабильности.

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»—- ежегодное общественное мероприятие года, которое поднимает весь спектр вопросов социально-экономического развития Арктической зоны РФ: развитие транспортных путей, освоение ресурсной базы, инвестиции в арктические проекты, социальное развитие и поддержка молодежи, научные исследования, развитие кадрового потенциала, сохранение экосистем, культурное наследие, развитие креативной экономики в Арктике, формирование комфортной городской среды, роль женщины в развитии Арктической зоны РФ, обеспечение безопасности в регионе и многие другие. По количеству деловых мероприятий форум является абсолютным лидером в России. В 2022 году на его полях состоялось 56 сессий.

«Арктика — это крупнейшая свободная экономическая зона в мире. Сегодня в Арктике реализуется 621 инвестиционный проект, который принесет 1,6 триллиона инвестиций. Уже вложено 277 миллиардов рублей. Это обеспечило 10 000 новых рабочих мест и должно обеспечить еще 35 000. По программе «Арктический гектар» землю получили более 3 тысяч участников, а заявки подали более 10 тысяч человек. 70 процентов строят дома, 20 процентов занимаются бизнесом на этой территории и 10 процентов - это сельское хозяйство», — сообщил Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Особенное внимание было уделено Северному морскому пути. Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта сделал акцент на экологическом развитии СМП. «Минприроды России должно разработать критерии судоходства по Северному морскому пути. Эти критерии должны быть очень жесткими, возможно, самыми жесткими в мире, поскольку последствия разлива нефти в северных морях несопоставимы с Мексиканским заливом, например. Экология на первом месте, все остальное вторично», — считает Иванов.

Заместитель председателя госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов в своем выступлении сообщил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, объемы перевозок грузов увеличиваются. Грузооборот Северного морского пути в 2022 году уже составил 32 миллиона, а до конца года увеличится до 34 миллионов тонн. В планах выйти на 80 миллионов тонн к 2024 году, а к 2030 году на 150 миллионов тонн. Чтобы это стало возможным, планируется увеличить ледокольный флот к 2030 году до 17 ледоколов.

В рамках форума прошли специальные торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Главсевморпути при поддержке Росатома и конференция: «90 лет Северному морскому пути. Опыт прошлого — на службу будущему».

Неразрывно с темой развития Северного морского пути стоит задача обеспечения северных территорий жизненно важными грузами. Закон о северном завозе будет принят весной 2023 года. Это значимый документ, который важен для всех арктических регионов. Он введет понятие опорной инфраструктуры, и возложит на федеральный бюджет ее содержание. Будут узаконены бюджетные кредиты для регионов для обеспечения северного завоза. Работа с северным завозом будет максимально цифровизирована, что позволит увеличить горизонт планирования на 3 года и повысит его эффективность, сократит стоимость доставки, даст малому и среднему бизнесу возможность участвовать в этом процессе.

Особенно ярко на форуме прозвучала международная повестка. В мероприятии приняли участие ученые, общественные и государственные деятели из многих стран мира, которые заинтересованы в сотрудничестве по устойчивому развитию Арктики.

«Мы видим растущий интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах со стороны стран-членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного региона, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сложившаяся ситуация требует от нас перегруппировки, перехода к задействованию более широкого спектра методов и форматов международного взаимодействия с теми странами и организациями, которые разделяют наши подходы к устойчивому развитию региона», — говорит Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

«Инициативы профессионального сообщества, выработанные в ходе Форума, объединит итоговая Общественная резолюция форума — универсальный инструмент развития общественного диалога в Арктике. Резолюция направляется для дальнейшей проработки предложений в Госкомиссию по вопросам развития Арктики, профильные министерства и ведомства, всем заинтересованным структурам и учитывается при совершенствовании законодательства, государственного управления и администрирования», — говорит Михаил Слипенчук, вице-президент МОО «Ассоциация полярников».

В ходе деловой программы были подписаны ряд соглашений: МОО «Ассоциация полярников» и Русского географического общества, МОО «Ассоциация полярников» и Россотрудничества, ПАО «ГМК «Норильский никель» и ГК «Росатом».

Деловая программа сопровождалась масштабной выставкой, где были продемонстрированы технические инновации для Арктики.

Мероприятие организует МОО «Ассоциация полярников» при поддержке и участии обеих палат Федерального собрания РФ, правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и других профильных министерств и ведомств.

Форум состоялся при поддержке генерального партнера — ПАО «ГМК «Норильский никель», партнера ПАО «Новатэк» и партнера секции АО «НИЦ «Строительство»; генерального информационного партнера – Информационное агентство России «ТАСС». Специальный партнер Форума – НКО «Фонд полярных исследований «Полярный фонд». Экологическим спонсором Форума выступил Банк ВТБ (ПАО).