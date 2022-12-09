Ректора Российского биотехнологического университета освободили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО ректора Российского биотехнологического университета Балыхина

Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору Российского биотехнологического университета Михаилу Балыхину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранта дела освободили из СИЗО под домашний арест до 24 декабря. Ему запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться с людьми, за исключением близких родственников, адвоката, контролирующего органа, следователя и суда. Также суд наложил на него запрет на пользование интернетом.

Следователь УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по факту мошенничества 25 октября 2021 года, уточняют «Ведомости», в отношении неустановленных лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его адвокат Олег Бессонов отказался раскрывать фабулу дела, заявив лишь, что Балыхин не причастен к совершению преступления, которое ему вменяет полиция.

Головинский суд столицы по ходатайству следствия 27 октября заключил Балыхина под стражу. Подробности дела не разглашаются.

В октябре Московский государственный университет пищевых производств сменил название и стал Российским биотехнологическим университетом.