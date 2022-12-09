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18:25, 9 декабря 2022Силовые структуры

Ректора Российского биотехнологического университета освободили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО ректора Российского биотехнологического университета Балыхина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору Российского биотехнологического университета Михаилу Балыхину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранта дела освободили из СИЗО под домашний арест до 24 декабря. Ему запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться с людьми, за исключением близких родственников, адвоката, контролирующего органа, следователя и суда. Также суд наложил на него запрет на пользование интернетом.

Следователь УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по факту мошенничества 25 октября 2021 года, уточняют «Ведомости», в отношении неустановленных лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его адвокат Олег Бессонов отказался раскрывать фабулу дела, заявив лишь, что Балыхин не причастен к совершению преступления, которое ему вменяет полиция.

Головинский суд столицы по ходатайству следствия 27 октября заключил Балыхина под стражу. Подробности дела не разглашаются.

В октябре Московский государственный университет пищевых производств сменил название и стал Российским биотехнологическим университетом.

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Любовь Ширижик
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