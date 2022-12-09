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17:01, 9 декабря 2022Культура

Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Актриса Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского кинофестиваля

Фото: IMAGO / Norbert Scanella / Globallookpress.com

Американская актриса Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет в феврале 2023 года. Об этом сообщает Variety.

«Мы очень рады, что Кристен Стюарт взялась за эту задачу. Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской — она дала жизнь вечным персонажам. Молодая, яркая и с впечатляющим опытом работы за плечами, Кристен Стюарт — идеальный мост между США и Европой», — заявили Мариэтт Риссенбек и Карло Чатриан, которые руководят фестивалем.

В настоящее время актриса и ее невеста, сценаристка Дилан Мейер, работают над созданием телесериала. Летом также стало известно, что Стюарт объявила о кастинге на свое реалити-шоу о паранормальных явлениях. В программе примут участие экстрасенсы, медиумы и другие специалисты по паранормальным явлениям, представляющие ЛГБТ-сообщество. Продюсированием программы Стюарт займется вместе с шоураннерами таких проектов, как Queer Eye, Legendary и The Hype.

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Марина Погосян
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