В России предложили изменить налоговую систему для борьбы с «безбилетниками»

Ученые Финуниверсита предложили изменить налоговую систему для борьбы с «безбилетниками»

В России каждый год по разным причинам (уклонение, недоначисление и так далее) недособираются страховые взносы и налоги в размере, эквивалентном до семи процентов ВВП. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию экспертов Финансового университета при правительстве.

Они предлагают изменить «устаревающую» систему налогов, сборов, акцизов и социальных отчислений универсальным налогом на безналичные транзакции. Фискальная нагрузка на труд (социальные отчисления с зарплат плюс НДФЛ) в России выше, чем в 33 развитых странах, отметили эксперты.

Ученые называют причиной этого то, что большая часть населения является «безбилетникам», то есть платит пониженные взносы или не делает этого совсем. К ним относятся работники теневой экономики, фрилансеры, самозанятые и другие. Их финансовые обязательства перекладываются на добросовестных налогоплательщиков. Для борьбы с этим и предлагается ввести универсальный налог. Он автоматически удерживается по одинаковой ставке с каждой транзакции, а также с любой операции по снятию наличных и их внесению на безналичный счет.

В октябре налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России снизились в годовом выражении на 6,6 процента, до 1,3 триллиона рублей.