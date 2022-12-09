Биолог указала на странности вернувшегося после пандемии 2009 года штамма гриппа

Биолог Анча Баранова: свиной грипп поднял голову впервые с пандемии 2009 года

Свиной грипп, вызвавший пандемию в 2009 году, после этого слабо проявлял себя в популяции, но сейчас по неизвестной причине «поднял голову», а сам сезон гриппа в России начался значительно раньше обычного. На эти странности в разговоре с «Лентой.ру» указала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она подчеркнула, что сейчас в России идет резкий подъем заболеваемости различными штаммами гриппа, который очень рано начался. Обычно такие цифры регистрируются к середине января, а пик гриппа, по ее словам, обычно приходится на январь, февраль или март. Специалист также подчеркнула, что в каждом сезоне в популяции распространяются несколько штаммов гриппа, однако один из них считается более опасным.

«В этом году им стал H1N1 (pdm09), в народе его называют свиной грипп. Сейчас у нас примерно 10 процентов случаев этого гриппа среди всех заболевших гриппом. Цифра "09" в его названии означает, что первый раз этот грипп был задетектирован в сезоне 2009-2010 годов, тогда как раз была пандемия свиного гриппа. После этого его также детектировали в популяции, но в малом количестве. Просто в этом сезоне он вдруг поднял голову», — сказала она.

По мнению биолога, ситуация со свиным гриппом в России является поводом для волнения. «Этот штамм быстро распространяется, сегодня 10 процентов, а завтра — 50», — добавила биолог.

Баранова добавила, что в этом году в популяции одновременно ходят COVID-19, грипп и вирус респираторного синцития. Визуально при осмотре одно заболевание от другого нельзя отличить из-за схожести симптомов. «Нужно грипп молекулярно диагностировать, так как если вы дадите это лекарство человеку с ковидом, оно ему не поможет. И наоборот», — сказала она.

Поводами обращаться к врачам Баранова назвала любые затруднения дыхания и температуру 39-40 градусов.

«Если вы себя относительно нормально чувствуете, из всех симптомов простуды — кашель и насморк, это может быть какая угодно респираторная инфекция, их полно. А если человек подхватил что-то такое, что прямо его сильно вырубило, когда ощущается любое затруднение дыхания или если температура начала свистать за 39-40 градусов — это уже повод для волнений. И дальше пускай врачи разбираются. Не надо заниматься самодиагностикой».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ведущей Наиле Аскер-заде заявила, что за прошлую неделю ОРВИ и гриппом в России заболели более 1,2 миллиона человек. По ее словам, ежесуточно в стране проводят почти 14 тысяч исследований на наличие заболевания. Кроме того, она подчеркнула, что в ряде регионов России сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным.