Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 9 декабря 2022Россия

Биолог указала на странности вернувшегося после пандемии 2009 года штамма гриппа

Биолог Анча Баранова: свиной грипп поднял голову впервые с пандемии 2009 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Свиной грипп, вызвавший пандемию в 2009 году, после этого слабо проявлял себя в популяции, но сейчас по неизвестной причине «поднял голову», а сам сезон гриппа в России начался значительно раньше обычного. На эти странности в разговоре с «Лентой.ру» указала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она подчеркнула, что сейчас в России идет резкий подъем заболеваемости различными штаммами гриппа, который очень рано начался. Обычно такие цифры регистрируются к середине января, а пик гриппа, по ее словам, обычно приходится на январь, февраль или март. Специалист также подчеркнула, что в каждом сезоне в популяции распространяются несколько штаммов гриппа, однако один из них считается более опасным.

Материалы по теме:
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
Укол. Еще укол. Ревакцинация от коронавируса: когда ее нужно делать и какую вакцину выбрать?
Укол. Еще укол.Ревакцинация от коронавируса: когда ее нужно делать и какую вакцину выбрать?
25 августа 2022

«В этом году им стал H1N1 (pdm09), в народе его называют свиной грипп. Сейчас у нас примерно 10 процентов случаев этого гриппа среди всех заболевших гриппом. Цифра "09" в его названии означает, что первый раз этот грипп был задетектирован в сезоне 2009-2010 годов, тогда как раз была пандемия свиного гриппа. После этого его также детектировали в популяции, но в малом количестве. Просто в этом сезоне он вдруг поднял голову», — сказала она.

По мнению биолога, ситуация со свиным гриппом в России является поводом для волнения. «Этот штамм быстро распространяется, сегодня 10 процентов, а завтра — 50», — добавила биолог.

Баранова добавила, что в этом году в популяции одновременно ходят COVID-19, грипп и вирус респираторного синцития. Визуально при осмотре одно заболевание от другого нельзя отличить из-за схожести симптомов. «Нужно грипп молекулярно диагностировать, так как если вы дадите это лекарство человеку с ковидом, оно ему не поможет. И наоборот», — сказала она.

Поводами обращаться к врачам Баранова назвала любые затруднения дыхания и температуру 39-40 градусов.

«Если вы себя относительно нормально чувствуете, из всех симптомов простуды — кашель и насморк, это может быть какая угодно респираторная инфекция, их полно. А если человек подхватил что-то такое, что прямо его сильно вырубило, когда ощущается любое затруднение дыхания или если температура начала свистать за 39-40 градусов — это уже повод для волнений. И дальше пускай врачи разбираются. Не надо заниматься самодиагностикой».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ведущей Наиле Аскер-заде заявила, что за прошлую неделю ОРВИ и гриппом в России заболели более 1,2 миллиона человек. По ее словам, ежесуточно в стране проводят почти 14 тысяч исследований на наличие заболевания. Кроме того, она подчеркнула, что в ряде регионов России сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Взрыв в горящем ТЦ «МЕГА Химки» попал на видео
Россиян предупредили о росте активности мошенников
Стюардесса раскрыла способы заняться сексом во время полета
Биолог указала на странности вернувшегося после пандемии 2009 года штамма гриппа
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»
Стало известно о взрыве и обрушении в ТЦ «Мега Химки» под Москвой
В Польше обозначили Германии условия для сохранения своего положения
США захотели ввести новые ограничения против России за нарушения прав человека
Пожару в ТЦ «Мега Химки» под Москвой присвоили повышенный ранг сложности
Сексолог предупредила женщин об опасности распространенного секс-фетиша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.