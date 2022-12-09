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05:50, 9 декабря 2022Мир

США заявили о готовности к контактам с Россией в определенных сферах

Госсекретарь Блинкен заявил о готовности США к контактам с Россией в определенных сферах

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией в определенных сферах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, является ли обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер свидетельством потенциала для изменений в двусторонних отношениях. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон постоянно демонстрировал готовность работать с Москвой «по конкретным вопросам, определенным интересам». В частности, американская сторона взаимодействовала с Россией в попытках «вернуть американцев, которые были несправедливо задержаны».

Также госсекретарь указал на готовность США поддерживать контакты с РФ в вопросе контроля над вооружениями. Он отметил, что по мере необходимости Вашингтон продолжит делать это с целью защиты американских национальных интересов.

Процедура обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби. Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал.

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Марина Совина
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