США заявили о готовности к контактам с Россией в определенных сферах
Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией в определенных сферах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал вопрос о том, является ли обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер свидетельством потенциала для изменений в двусторонних отношениях. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон постоянно демонстрировал готовность работать с Москвой «по конкретным вопросам, определенным интересам». В частности, американская сторона взаимодействовала с Россией в попытках «вернуть американцев, которые были несправедливо задержаны».
Также госсекретарь указал на готовность США поддерживать контакты с РФ в вопросе контроля над вооружениями. Он отметил, что по мере необходимости Вашингтон продолжит делать это с целью защиты американских национальных интересов.
Процедура обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби. Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал.