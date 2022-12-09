Разработан нейтрализующий омикрон-штамм препарат

Science Advances: создан эффективный препарат против большинства вариантов коронавирусов

Ученые из Института рака Дана-Фарбер, Бостонского университета, Массачусетской больницы общего профиля, Университета штата Колорадо разработали препарат, который эффективно нейтрализует омикрон-штамм и большинство вариантов коронавирусов. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Разработка под названием DF-COV-01 представляет собой молекулу-приманку рецептора ACE2. В отличие от лекарств на основе антител, SARS-CoV-2 гораздо сложнее бороться с приманкой ACE2, поскольку мутации в вирусе, которые помогают ему противостоять препарату, одновременно снижают способность заражать клетки. Новое исследование определило особенности, которые делают препараты на основе приманок ACE2 эффективными и долговременными.

Эксперименты показали, что при активации определенного фрагмента белка лекарственное вещество более плотно внедряется в вирус и дольше действует в организме. При этом само лекарство вызывает необратимые изменения структуры вируса — оно повреждает белки-шипы, чтобы патоген потерял способность связываться с рецептором ACE2 на поверхности клетки и не смог заражать ее.

Поскольку для инфицирования большинству коронавирусов требуется взаимодействие именно с ACE2, препарат эффективен для всех существующих штаммов и потенциально даже для будущих.

DF-COV-01 еще не был протестирован на людях, хотя его разработка практически завершена. В настоящее время проводятся доклинические исследования, которые являются необходимым этапом для разрешения клинических испытаний.

