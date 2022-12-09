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10:19, 9 декабря 2022Путешествия

Живущие на Северном Кипре россияне потребовали запустить прямые рейсы с Россией

Anadolu: россияне на Северном Кипре потребовали запустить прямое авиасообщение с Россией

Фото: Izzy Gerosa / Unsplash

Живущие на Северном Кипре россияне потребовали организовать прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Так, глава Ассоциации солидарности русскоговорящих жителей северной части острова Марина Коджадал подчеркнула, что запуск прямых рейсов «был бы как нельзя кстати для местных жителей». «[Они] обеспечат удобство как для предпринимателей, так и туристов», — добавила она.

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В свою очередь, предприниматель Мерген Худейназаров, проживающий на Северном Кипре уже более двух лет, выразил уверенность, что прямое авиасообщение «позволит снизить стоимость билетов и создать более комфортные условия для путешествий». Более того, по его словам, такие полеты «позволят сэкономить время, которое крайне важно в торговле».

Ранее в октябре власти Кипра пригрозили россиянам уголовной ответственностью в случае въезда на северную часть острова. В диппредставительстве республики в Москве отметили, что въезд на север острова через незаконный аэропорт или порт, которые были объявлены таковыми в соответствии с международным правом, нарушает местное законодательство.

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Фариза Бацазова
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