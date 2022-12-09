В ФБР оценили внедрение Apple шифрования в iCloud

WP: ФБР выразило обеспокоенность по поводу внедрения сквозного шифрования в iCloud

ФБР оценили действия Apple по внедрению сквозного шифрования в облачном сервисе iCloud. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В заявлении для WP представители Федерально бюро расследований США заметили, что выражают обеспокоенность угрозой сквозного шифрования для безопасности граждан. «Это препятствует нашей работе по защите американского народа от преступных действий, начиная от кибератак и насилия в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом», — говорится в сообщении ведомства.

Представители бюро отметили, что принятая Apple мера негативным образом скажется на безопасности граждан США. В организации подчеркнули, что ФБР и другие правоохранительные органы должны иметь «преднамеренный законный доступ» к электронным устройствам.

Журналисты издания напомнили, что у ФБР и Apple и раньше было много разногласий. В 2016 году ведомство потребовало от компании Тима Кука разблокировать iPhone «стрелка из Сан-Бернардино». В корпорации отказались выполнять требование, назвав его «беспрецедентным шагом, угрожающим безопасности наших клиентов».

Apple анонсировала функцию Advanced Data Protection для шифрования данных на iCloud в начале декабря. После его введения компания не сможет просматривать на серверах зашифрованные конфиденциальные пользовательские данные.