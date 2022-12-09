Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:37, 9 декабря 2022Наука и техника

В ФБР оценили внедрение Apple шифрования в iCloud

WP: ФБР выразило обеспокоенность по поводу внедрения сквозного шифрования в iCloud

Фото: Joshua Roberts / Reuters

ФБР оценили действия Apple по внедрению сквозного шифрования в облачном сервисе iCloud. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В заявлении для WP представители Федерально бюро расследований США заметили, что выражают обеспокоенность угрозой сквозного шифрования для безопасности граждан. «Это препятствует нашей работе по защите американского народа от преступных действий, начиная от кибератак и насилия в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом», — говорится в сообщении ведомства.

Представители бюро отметили, что принятая Apple мера негативным образом скажется на безопасности граждан США. В организации подчеркнули, что ФБР и другие правоохранительные органы должны иметь «преднамеренный законный доступ» к электронным устройствам.

Журналисты издания напомнили, что у ФБР и Apple и раньше было много разногласий. В 2016 году ведомство потребовало от компании Тима Кука разблокировать iPhone «стрелка из Сан-Бернардино». В корпорации отказались выполнять требование, назвав его «беспрецедентным шагом, угрожающим безопасности наших клиентов».

Apple анонсировала функцию Advanced Data Protection для шифрования данных на iCloud в начале декабря. После его введения компания не сможет просматривать на серверах зашифрованные конфиденциальные пользовательские данные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Лукашенко ответил на слова Меркель о «Минске» фразой «она поступила мерзко»
В Москве в районе станции МЦК произошел пожар
Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника
Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики
Две воспитательницы российского детсада издевались над детьми и попали на видео
Москва пообещала продолжить диалог с США по возврату осужденных россиян
Песков согласился со словами Меркель о Минских соглашениях
Освобожденная американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США
Рябков рассказал о встрече дипломатов США и России по «вопросам-раздражителям»
Подозреваемого в обстреле полицейских под Ростовом отправили под стражу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.