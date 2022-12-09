Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:24, 9 декабря 2022Культура

В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса

Daily Mail: трое мужчин угнали машину с мерчом певца Гарри Стайлса в Бразилии
Гарри Стайлс

Гарри Стайлс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Бразилии трое мужчин угнали машину с мерчом к выступлениям певца Гарри Стайлса в рамках его концертного тура Love On Tour. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, автомобиль угнали трое неопознанных мужчин, двое из которых были вооружены. Передвижения машины отследить пока не удалось. Предполагается, что фургон ехал в сторону города Куритиба.

Ранее стало известно, что английский певец Гарри Стайлс перенес некоторые свои концерты в рамках тура Love On Tour на следующий год из-за болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл»
Польша возведет электронное заграждение на границе с Россией
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ
Стало известно о погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Перечислены районы Москвы с подешевевшей на треть арендой квартир
Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины
В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Винер оценила предложение Олимпийского совета Азии по допуску россиян на турниры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.