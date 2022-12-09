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21:31, 9 декабря 2022Экономика

Глава «Газпрома» обсудил с Эрдоганом создание газового хаба в Турции

Глава «Газпрома» Миллер обсудил с Эрдоганом перспективы создания газового хаба в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: G20 Media Center / Reuters

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы создания газового хаба в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Отмечается, что на встрече также обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкая сторона ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», который предложил российский лидер Владимир Путин. По словам политика, работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях.

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Марина Совина
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