Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 9 декабря 2022Бывший СССР

Немцам разослали фейковые письма с предложением повоевать на Украине

В МИД Украины рассказали о фейковых письмах немцам с предложением повоевать на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Жителям Германии разослали фейковые письма от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением отправиться повоевать в составе Иностранного легиона. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал пресс-секретарь МИД республики Олег Николенко.

По его словам, на почтовые адреса немцев начали приходить письма, предлагающие присоединиться к боевым действиям на Украине за денежное вознаграждение.

«Указанные письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования», — заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что известный своей активной поддержкой нацизма 22-летний житель Норвегии записался в Иностранный легион на Украине. Молодой человек в прошлом был осужден за хранение и кражу оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Цена на российскую нефть упала ниже 45 долларов
Посол назвал существенное различие между США и Россией
В Кремле отреагировали на снос советских памятников в Прибалтике
Немцам разослали фейковые письма с предложением повоевать на Украине
В России появилось первое приложение соцсети с невизуальным доступом
Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным новых российский регионов
Меган Маркл подумывала о принце Гарри еще до знакомства с ним
Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
Кремль заявил о переживающей на Украине трудные времена церкви
Великобритания ввела санкции против российских силовиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.