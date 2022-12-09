Немцам разослали фейковые письма с предложением повоевать на Украине

В МИД Украины рассказали о фейковых письмах немцам с предложением повоевать на Украине

Жителям Германии разослали фейковые письма от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением отправиться повоевать в составе Иностранного легиона. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал пресс-секретарь МИД республики Олег Николенко.

По его словам, на почтовые адреса немцев начали приходить письма, предлагающие присоединиться к боевым действиям на Украине за денежное вознаграждение.

«Указанные письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования», — заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что известный своей активной поддержкой нацизма 22-летний житель Норвегии записался в Иностранный легион на Украине. Молодой человек в прошлом был осужден за хранение и кражу оружия.