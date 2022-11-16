Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 16 ноября 2022Мир

Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине

Известный нацистскими и расистскими взглядами норвежец записался в «Иностранный легион»

Фото: Michal Dyjuk / AP

Известный на родине своей активной поддержкой нацизма норвежец записался в Иностранный легион на Украине. Об этом сообщает NRK.

22-летний гражданин Норвегии в прошлом был осужден за хранение и кражу оружия. Его остановили с большой партией запчастей для оружия, которую он вез из Германии. Кроме того, мужчина часто публиковал кадры с нацистской символикой и открыто высказывал расистские взгляды. В течение года он ездил на Украину, чтобы присоединиться к «Иностранному легиону», что подтвердил директор по коммуникациям группировки. При этом неизвестно, к какому именно подразделению был прикреплен норвежец и как долго пробыл в рядах наемников. Как сообщает издание, норвежец уже вернулся домой.

Материалы по теме:
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

NRK также нашло несколько доказательств того, что норвежец действительно был на Украине в рядах иностранных наемников. Так, например, в августе норвежец опубликовал в соцсетях фото с красным нацистским флагом и флагом с гербом полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). При этом служба безопасности Норвегии не раз указывала, что люди с экстремистскими взглядами, побывавшие в зоне боевых действий, угрожают безопасности страны. Тем не менее этот конкретный случай был оставлен без комментариев.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что на Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранных наемников. В первую входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, во вторую — наемники из восточноевропейских государств, третья представляет собой «грузинский легион».

1 ноября в Минобороны России сообщили, что более 190 иностранных наемников были уничтожены за последние две недели в зоне проведения специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Литве рассказали о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО
В Британии оценили риск эскалации после инцидента с ракетами в Польше
В Москве изменится стоимость парковки и эвакуации автомобиля
В российском регионе ребенок сломал позвоночник во время квеста
Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
В США усомнились в популярности Трампа у республиканцев
Проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль
Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой в Польше
Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет
Генштаб Польши заявил о невозможности ПВО защитить всю территорию страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.