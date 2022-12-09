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03:25, 9 декабря 2022Мир

США открестились от участия в гонке за гиперзвуковым оружием

Минобороны США: Вашингтон не участвует в гонке вооружений с Москвой и Пекином

Фото: Northrop Grumman / Reuters

Соединенные Штаты не участвуют в гонке вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кейтлин Хикс, пишет ТАСС.

Она признала, что Москва и Пекин «вложили большие средства» в данную сферу. В то же время, по словам Хикс, в Вашингтоне «не пытаются равняться на то, что делает другая страна». «Мы в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию, которые отвечают требованиям, согласно нашим военным планам», — уточнила она.

Ранее адмирал ВМС США Чарльз Ричард заявил о проигранной гонке гиперзвукового оружия. Он признал, что Россия и Китай обошли США в этом направлении.

Позже директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф указал на срочную необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию. Он отметил, что сейчас Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.

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Марина Совина
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