Пассажирка самолета заглянула в телефон попутчицы и прочитала сплетни о себе

Пассажирка самолета увидела оскорбления в переписке попутчицы и пристыдила ее

Пользовательница TikTok рассказала подписчикам, что заглянула в телефон попутчицы в самолете и прочитала «жесткие» сплетни о своем лишнем весе. На видео девушки в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

По словам туристки по имени Мика, сидевшая рядом пассажирка в переписке с друзьями назвала ее «толстой задницей». Девушка возмутилась, однако попутчица не стала извиняться. «Вы не должны были этого видеть», –– заметила она.

Мика опубликовала видео, в котором пристыдила женщину и призвала людей уменьшать яркость экрана во время переписки. По ее словам, стюардесса узнала об инциденте и предложила ей пересесть на другое кресло, но девушка отказалась, понадеявшись, что никаких оскорблений со стороны попутчицы больше не будет.

В комментариях большинство пользователей поддержали Мику, поделившись аналогичными историями из жизни. Но были и те, кто встал на сторону второй пассажирки. «Это нарушение границ кресел», –– написал один из юзеров.

Ранее в ноябре пассажирка пожаловалась на раздвинувшего ноги в самолете мужчину и вызвала споры в сети. Девушка также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло.