Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:28, 9 декабря 2022Путешествия

Пассажирка самолета заглянула в телефон попутчицы и прочитала сплетни о себе

Пассажирка самолета увидела оскорбления в переписке попутчицы и пристыдила ее

Фото: unsplash

Пользовательница TikTok рассказала подписчикам, что заглянула в телефон попутчицы в самолете и прочитала «жесткие» сплетни о своем лишнем весе. На видео девушки в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

По словам туристки по имени Мика, сидевшая рядом пассажирка в переписке с друзьями назвала ее «толстой задницей». Девушка возмутилась, однако попутчица не стала извиняться. «Вы не должны были этого видеть», –– заметила она.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022

Мика опубликовала видео, в котором пристыдила женщину и призвала людей уменьшать яркость экрана во время переписки. По ее словам, стюардесса узнала об инциденте и предложила ей пересесть на другое кресло, но девушка отказалась, понадеявшись, что никаких оскорблений со стороны попутчицы больше не будет.

В комментариях большинство пользователей поддержали Мику, поделившись аналогичными историями из жизни. Но были и те, кто встал на сторону второй пассажирки. «Это нарушение границ кресел», –– написал один из юзеров.

Ранее в ноябре пассажирка пожаловалась на раздвинувшего ноги в самолете мужчину и вызвала споры в сети. Девушка также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Бывший «ангел» Victoria's Secret избавилась от пентхауса в США
В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству
Принц Гарри запретил Меган Маркл быть милой и улыбаться
Запашный раскрыл последствия нападения тигра
Двоих росгвардейцев осудят за хищение более четырех миллионов рублей
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Известный комик купил дом с кинотеатром
Группа российских дипломатов покинет США в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.