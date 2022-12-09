Меган Маркл подумывала о принце Гарри еще до знакомства с ним

Меган Маркл предпочитала принца Гарри принцу Уильяму еще до знакомства с ними

Супруга принца Гарри Меган Маркл подумывала о принце Гарри и предпочитала его принцу Уильяму еще до того, как познакомилась с ним. Об этом рассказывается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

Создатели сериала разыскали интервью, которое Меган Маркл дала журналу Hello! Canada в 2015 году. В какой-то момент журналистка поинтересовалась у нее, кого бы она предпочла: принца Уильяма или принца Гарри? Меган помотала головой, развела руками и сказала: «Не знаю... Гарри?»

В сериале Меган Маркл утверждает, что давно забыла об этом разговоре. «Это какой год? Октябрь 2015-го?» — спрашивает она у интервьюера. «Меньше года оставалось…», — вставляет Гарри. «До нашего знакомства? — продолжает Меган. — И, конечно, я выбрала тебя». «Ну да, замечательно, — мрачно комментирует Гарри. — Это просто еще раз показывает, насколько ты тогда ничего не понимала».

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.