Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:00, 9 декабря 2022Из жизни

Меган Маркл подумывала о принце Гарри еще до знакомства с ним

Меган Маркл предпочитала принца Гарри принцу Уильяму еще до знакомства с ними
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Tim Rooke / Reuters

Супруга принца Гарри Меган Маркл подумывала о принце Гарри и предпочитала его принцу Уильяму еще до того, как познакомилась с ним. Об этом рассказывается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

Создатели сериала разыскали интервью, которое Меган Маркл дала журналу Hello! Canada в 2015 году. В какой-то момент журналистка поинтересовалась у нее, кого бы она предпочла: принца Уильяма или принца Гарри? Меган помотала головой, развела руками и сказала: «Не знаю... Гарри?»

В сериале Меган Маркл утверждает, что давно забыла об этом разговоре. «Это какой год? Октябрь 2015-го?» — спрашивает она у интервьюера. «Меньше года оставалось…», — вставляет Гарри. «До нашего знакомства? — продолжает Меган. — И, конечно, я выбрала тебя». «Ну да, замечательно, — мрачно комментирует Гарри. — Это просто еще раз показывает, насколько ты тогда ничего не понимала».

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
От короны не уйтиТайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
27 декабря 2020

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Цена на российскую нефть упала ниже 45 долларов
Посол назвал существенное различие между США и Россией
В Кремле отреагировали на снос советских памятников в Прибалтике
Немцам разослали фейковые письма с предложением повоевать на Украине
В России появилось первое приложение соцсети с невизуальным доступом
Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным новых российский регионов
Меган Маркл подумывала о принце Гарри еще до знакомства с ним
Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
Кремль заявил о переживающей на Украине трудные времена церкви
Великобритания ввела санкции против российских силовиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.