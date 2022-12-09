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07:07, 9 декабря 2022Экономика

Названы самые перспективные инвестиции в 2023 году

Аналитик Исаков назвал нефтяные компании самыми перспективными в 2023 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Самыми перспективными в 2023 году будут инвестиции в бумаги нефтяных компаний, от экспорта продукции которых мир не сможет отказаться. Также обратить внимание следует на финансовый и IT секторы, которым удалось справиться с санкционным давлением намного лучше, чем ожидалось. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Мы полагаем, что в базовом сценарии, уровень индекса Московской биржи к концу 2023 года может приблизиться к 3 000 пунктов. При этом, в течение года индекс может выплатить порядка 300 пунктов дивидендов. Таким образом, ожидаемая совокупная доходность индекса с текущих уровней может составить порядка 50 процентов», — сказал Исаков.

В связи с этим российский рынок акций, по его словам, представляется крайне выгодным для инвестиций. Аналитик предлагает как покупать сами акции на брокерский счет, так и инвестировать в формате паевых фондов, что может оказаться еще более интересным вложением.

Нефтегаз
 
«Если называть конкретные отрасли, считаем перспективными в 2023 году вложения в бумаги нефтяных компаний. От экспорта их продукции мировая экономика не сможет отказаться. Это подтверждают уже и результаты текущего года — к концу 2022 все без исключения значимые нефтяные компании объявили хорошие дивиденды», — заметил Исаков.

Реализация проекта «Южного потока» может привести к коррекции в ценах на сжиженный природный газ (СПГ), но они, по мнению Исакова, останутся на повышенных уровнях продолжительное время ввиду сохраняющейся высокой геополитической напряженности.

По оценкам аналитика, весомый вклад в финансовые результаты с 2024 года будет вносить проект «Арктик СПГ 2».

Скорее всего, валюта депозитных вкладов компании осталась прежней. Если рубль продемонстрирует слабость в ближайшие годы, инвесторов будет ждать щедрая дивидендная доходность. При этом варианты различных сценариев с перспективами денежной кубышки все равно не оправдывают текущий дисконт к другим бумагам сектора

Виталий Исакованалитик

IT, финансы и ритейл
 
Также Исаков отмечает финансовый и IT-секторы, которые перенесли санкционную волну лучше, чем прогнозировалось изначально.

Он добавил, что поддержкой темпам роста кредитования будут выступать ухудшившиеся перспективы привлечения зарубежного финансирования крупными субъектами российской экономики. Также стоит обратить внимание на акции ритейлеров, считает Исаков.

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Лучших результатов, по словам специалиста, можно достичь, если инвестировать в российский рынок акций в формате паевых фондов. Если инвестор купит паи ПИФов, он получит диверсифицированный портфель ценных бумаг под управлением профессионалов. Клиенту не придется самостоятельно анализировать рынок, следить за динамикой портфеля и заниматься его ребалансировкой — всю работу сделают портфельные управляющие, что существенно сэкономит время и силы инвестора.

Ранее стало известно, что технологические компании Европы подешевели более чем на 400 миллиардов долларов в 2022 году, говорится в докладе венчурной компании Atomico.

Их суммарная рыночная и оценочная стоимость рухнула с 3,1 до 2,7 триллиона долларов. Аналитики объясняют потерю фирмами сотен миллионов долларов рекордной инфляцией, увеличением процентных ставок, геополитической нестабильностью и спецоперацией на Украине.

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Наталия Белова
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