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10:29, 9 декабря 2022Путешествия

Переехавшая в Испанию россиянка сравнила цены в Барселоне и Москве

Блогер из Испании Бердова: купить квартиру в центре Барселоны можно от 500 тысяч евро

Фото: Arturo Martinez / Unsplash

Блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова поделилась, что в Испании выгодно обедать в кафе. В разговоре с «Лентой.ру» она также сравнила цены на недвижимость, топливо и еду в Барселоне и Москве.

Цены на недвижимость и аренду

Девушка рассказала, что при сравнении стоимости квартиры в центре Барселоны и Москвы — разница будет огромная.

«Купить большую квартиру в центре Барселоны с ремонтом можно от 500 тысяч евро. В Мадриде уже ценник выше, столица как-никак. Очень хорошая квартира в дорогом районе с ремонтом будет уже примерно от 1 миллиона евро», — сообщила она.

Также переехавшая в Испанию россиянка подсказала, что прицениться и узнать порядок цен на недвижимость в Испании можно при помощи местного сайт idealista.com. Это один из самых популярных сайтов недвижимости в стране, добавила Бердова.

«Арендовать средних разменов квартиру со свежим ремонтом пусть не в самом центре, но в хорошем районе можно будет в среднем за 1500 евро. При этом стоит помнить, что арендовать на долгий срок что-то в Испании — дело не простое», — поделилась блогер.

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Алена Бердова блогер

Топливо

Бердова отметила, что для многих не секрет, что бензин и дизельное топливо сильно подрожали в Испании после февраля.

«Правительство даже предложило скидку автолюбителям, чтобы как-то скомпенсировать резкий рост. Но уже в конце лета началось понижение цены за литр бензина и дизеля. Сейчас также идет тенденция на снижение: 1 литр 95 бензина обходится в среднем где-то 1,7 евро, 1 литр дизель — 1,8 евро», — рассказала она.

Выгодный обед

В Барселоне выгодно обедать в кафе, если не успеваешь домой, сообщила переехавшая в Испанию россиянка.

«Во многих заведениях есть "Menú del día" или "меню дня". Это очень популярное меню, потому что оно считается экономичным. Подают его, как правило, примерно с 13:00 до 16:30. И состоит оно из нескольких блюд на выбор: первое, второе и десерт. Напиток тоже часто входит в стоимость: чай, кофе, вода», — перечислила Бердова.

В среднем меню дель диа обойдется вам в 12-18 евро, и это будут большие тарелки с рыбой, мясом, супом и так далее

Алена Бердова блогер

Ранее Бердова рассказала, что главное отличие россиян от испанцев, а именно каталонцев — это отношение к работе.

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Алена Шевченко
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