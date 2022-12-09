Иванка Трамп отказалась от аренды роскошной квартиры

Дочь Дональда Трампа Иванка отказалась от аренды роскошной квартиры во Флориде

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг, предприниматель Джаред Кушнер решили отказаться от аренды роскошной квартиры во Флориде. Об этом сообщает New York Post.

Квартира находится в здании Art на берегу океана. Пара решила покинуть апартаменты. Они должны появиться на рынке в 2023 году за 18,8 миллиона долларов. Трамп проживала там во время ремонта своего особняка в Индиан-Крик.

В апартаментах площадью 650 квадратных метров есть шесть спален и многочисленные террасы. Интерьер выполнен в современном стиле, из окон открывается вид на океан.

Ранее в Нью-Йорке выставили на продажу дом, который принадлежал первой жене бывшего президента США Дональда Трампа Иване. Таунхаус находится на Манхэттене в квартале Ленокс-Хилл, за него попросили 26,5 миллиона долларов.