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06:15, 9 декабря 2022Среда обитания

Иванка Трамп отказалась от аренды роскошной квартиры

Дочь Дональда Трампа Иванка отказалась от аренды роскошной квартиры во Флориде

Фото: Leah Millis / Reuters

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг, предприниматель Джаред Кушнер решили отказаться от аренды роскошной квартиры во Флориде. Об этом сообщает New York Post.

Квартира находится в здании Art на берегу океана. Пара решила покинуть апартаменты. Они должны появиться на рынке в 2023 году за 18,8 миллиона долларов. Трамп проживала там во время ремонта своего особняка в Индиан-Крик.

В апартаментах площадью 650 квадратных метров есть шесть спален и многочисленные террасы. Интерьер выполнен в современном стиле, из окон открывается вид на океан.

Ранее в Нью-Йорке выставили на продажу дом, который принадлежал первой жене бывшего президента США Дональда Трампа Иване. Таунхаус находится на Манхэттене в квартале Ленокс-Хилл, за него попросили 26,5 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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