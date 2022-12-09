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10:17, 9 декабря 2022Ценности

Мастера раскритиковали в сети за плачущую клиентку с наращенными ресницами

Блогерша Лондрина нарастила клиентке чересчур длинные ресницы и возмутила подписчиков

Кадр: @CILIOSDAMANOELA / TikTok

Мастер Лондрина из Бразилии нарастила клиентке чересчур длинные искусственные ресницы и подверглась критике в сети. Соответствующий ролик появился в ее личном TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Лондрина продемонстрировала результат бьюти-процедуры. Перед камерой предстала девушка с объемными ресницами нестандартной длины на верхних веках, которые усложняли ей процесс моргания. При этом в ролике видно, что глазные яблоки девушки воспалились и покраснели.

Видео стало вирусным и набрало 12,2 миллиона просмотров. Работа блогерши возмутила зрителей, которые предположили, что клиентка плачет. «Ощущение, что она страдает», «Девушка, советую вам быть осторожной, потому что такие ресницы вызывают серьезные инфекции. Особенно, если их наращивают те, кто понятия не имеет, как правильно это делать», «Она же плачет», — прокомментировали подписчики.

В сентябре блогерша из США нарастила клиентке розовые ресницы, которые в сети приняли за глазную инфекцию. На опубликованных кадрах была запечатлена девушка с длинными ресницами на верхних и нижних веках, которые касались бровей.

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Екатерина Ештокина
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