Лукашенко заявил о затихании «штамповки» западных санкций

Лукашенко заявил, что для Запада пришло время осознания последствий санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «примитивная штамповка» Западом санкций в отношении Москвы и Минска начинает затихать. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

«Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что на Западе все чаще звучат заявления об энергетическом и продовольственном кризисах, а вскоре ситуацию может усугубить и политический.

Ранее Канада ввела новые санкции против России за нарушение прав человека. Они коснулись 33 действующих или бывших российских чиновников высокого ранга.