Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:39, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о затихании «штамповки» западных санкций

Лукашенко заявил, что для Запада пришло время осознания последствий санкций
СюжетСанкции против России:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «примитивная штамповка» Западом санкций в отношении Москвы и Минска начинает затихать. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

«Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что на Западе все чаще звучат заявления об энергетическом и продовольственном кризисах, а вскоре ситуацию может усугубить и политический.

Ранее Канада ввела новые санкции против России за нарушение прав человека. Они коснулись 33 действующих или бывших российских чиновников высокого ранга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС
Умер заслуженный артист России Борис Дмитриев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.