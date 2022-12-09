В мире стало меньше миллиардеров

UBS: число миллиардеров в мире упало с 2775 до 2688 человек в 2022 году

Число миллиардеров в мире упало с 2775 до 2688 человек в 2022 году по сравнению с прошлым. Их суммарное состояние снизилось с 13,1 трлн до 12,7 триллиона долларов, сказано в докладе швейцарского банка UBS.

Отмечается, что у 360 человек активы сократились, и из-за этого их состояние перестало дотягивать до отметки в один миллиард долларов. Вместе с тем в список попали 273 новых миллиардера.

Больше всего миллиардеров в марте оказалось в США — 735. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 11, а совокупное богатство — почти на 7 процентов, до 4,701 триллиона долларов. Китай оказался на втором месте по числу миллиардеров (540). Их стало меньше на 86 человек, а суммарный капитал упал с 2,532 до 2,027 триллиона долларов.

В России произошло самое значительное уменьшение числа миллиардеров и их активов. В марте в стране было 83 миллиардера против 117 в прошлом году. Их капитал рухнул на 43,5 процента — с 578,1 млрд до 326,9 миллиарда долларов. Самый сильный прирост зафиксирован в Индии, где число миллиардеров выросло с 140 до 166, а их суммарное богатство — на 25,7%, до $749,8 млрд.

Больше всего богачей оказалось в отрасли финансов и инвестиций. Прибыльным оказался и технологический сектор. Машиностроение, по словам авторов доклада, «также процветает».

7 декабря Илон Маск потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его главе LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернару Арно. Американский предприниматель опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции.