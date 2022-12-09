Песков согласился со словами Меркель о Минских соглашениях

Пресс-секретарь Песков: Путин говорил, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявившей, что Минские соглашения подписывались с целью дать Киеву время, чтобы «стать сильнее». Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире «Первого канала».

По его словам, российский лидер Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев тянет время и не хочет выполнять Минские соглашения. «Он (президент Путин, — прим. «Ленты.ру») призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — отметил Песков.