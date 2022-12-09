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18:24, 9 декабря 2022Путешествия

Не выпущенному за границу туристу отказали в возврате денег за тур без повестки

TourDom: жена не улетевшего в ОАЭ из-за мобилизации туриста добивается возврата денег

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Жена российского туриста, которого в сентябре 2022 года не выпустили в отпуск в ОАЭ из-за объявления в стране частичной мобилизации, пытается добиться полного возврата денег за несостоявшуюся поездку. Деталями дела поделился основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, пишет портал TourDom.

Об отказе в полете за границу мужчина узнал уже в аэропорту, стоя перед кабинкой погранконтроля. Отмечается, что тур приобретала его супруга, поэтому женщина, как заказчица, решила добиться полного возврата денег за тур (четыре тысячи евро, или 262 тысячи рублей) у туроператора.

Тем не менее муж путешественницы так и не получил повестку, поэтому не может претендовать на статус мобилизованного. «По словам Георгия Мохова, после объявления частичной мобилизации гражданин должен был сам удостовериться в возможности выезда», — добавили в TourDom.

Юрист сети Альянса туристических агентств Мария Чапиковская отметила, что «с юридической точки зрения, именно на стороне заказчика тура возникли обстоятельства, которые помешали ему отправиться в поездку», однако туроператору придется обосновать суду, что он также действительно понес расходы по оформлению тура. «Соответственно, суд может принять решение как в пользу туриста, так и в пользу туроператора. Подозреваю, что на практике решения будут разные», — добавила она.

В октябре депутаты Госдумы от ЛДПР и «Новых людей» внесли законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам России право на полный возврат средств за авиабилеты и туры.

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Дарья Рыбак
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