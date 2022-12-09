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05:36, 9 декабря 2022Путешествия

Пассажирам подсказали способ получить бесплатную выпивку в самолете

Опытный бортпроводник посоветовал подкупать стюардесс угощениями ради бесплатной выпивки

Фото: David Tran / Unsplash

Опытный бортпроводник подсказал способы заслужить особое отношение членов экипажа и получить бесплатную выпивку на борту самолета. Своими секретами он поделился в беседе с Stuff в четверг, 8 декабря.

Президент Ассоциации бортпроводников Новой Зеландии Крейг Фезерби (Craig Featherby) отметил, что можно «подкупать» стюардесс угощениями или открытками. По его словам, любая мелочь может поднять настроение стюардессе, которая потом с радостью угостит пассажира бесплатным бокалом шампанского.

Однако сотрудник авиакомпании посоветовал не дарить дорогие подарки и не давать взятки членам экипажа, поскольку персоналу запрещено их принимать.

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Фезерби также подсказал, что пассажиры могут получить особое обслуживание в свой день рождения или если почувствовали себя плохо. Их в том числе могут перевести в бизнес-класс. «Буквально на прошлой неделе я летал в Брисбен и обратно, один из пассажиров праздновал 50-летие, поэтому мы взяли два бокала шампанского из бизнес-класса в эконом для него», –– поделился Фезерби.

Кроме того, он рассказал о случае с женщиной, которая во время полета потеряла ребенка. В самолете оказался врач, пытавшийся помочь умирающему, но безуспешно. После происшествия врача пересадили в бизнес-класс в благодарность за помощь.

Ранее пассажир самолета, летевший на отдых с возлюбленной, выпил слишком много виски и начал вести себя агрессивно. Он поднялся со своего места, чтобы сходить в туалет во время снижения самолета. Стюардесса попросила дебошира сесть обратно, однако тот напал на нее, схватив за горло.

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Зарина Дзагоева
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