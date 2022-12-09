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05:19, 9 декабря 2022Силовые структуры

15-летнего подростка задержали за надругательство над семилетней девочкой

В Приморье 15-летнего подростка задержали за надругательство над семилетней девочкой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В городе Фокино задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в надругательстве над семилетней девочкой. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном управлении СК по Приморскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». При этом речи об изнасиловании не идет. В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Суд постановил отправить подозреваемого под стражу на два месяца. Подросток будет помещен в СИЗО.

В ноябре сообщалось, что в селе Зимино Алтайского края 15-летний подросток надругался над своей 13-летней сестрой. По информации РЕН ТВ, на приеме у гинеколога выяснилось, что девочка систематически подвергалась сексуальному насилию со стороны своего брата. Кроме того, врачи обнаружили у школьницы венерическую инфекцию, которой ее, предположительно, заразил родственник. После обращения в правоохранительные органы подросток был задержан полицией.

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Марина Совина
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