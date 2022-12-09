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09:11, 9 декабря 2022Мир

Зампостпреда России при ОБСЕ оценил слова Меркель о «Минске»

Зампостпреда России при ОБСЕ: слова Меркель о «Минске» объяснили позицию Запада по Украине
Максим Буякевич

Максим Буякевич . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях объясняют текущую позицию стран Запада по конфликту на Украине. Так оценил высказывания политика заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает ТАСС.

Зампостпреда напомнил, что Меркель была прямым участником выработки минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. «Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, "чтобы стать сильнее". Все это — несмотря на попытки позиционировать Германию как посредника в урегулировании и даже гаранта реализации "Минска"», — высказался он.

Буякевич заключил, что слова Меркель многое объясняют. По его мнению, западные государства используют Украину как инструмент по борьбе с российской государственностью. Дипломат подчеркнул, что Запад, вероятно, не заинтересован в мирном решении конфликта.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» и стать сильнее. По ее словам, всем участникам этих договоренностей было ясно, что вооруженный конфликт на востоке Украины был не решен, а лишь заморожен.

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Виктория Кондратьева
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