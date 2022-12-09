Раскрыт процент заводящих курортные романы с иностранцами россиянок

Каждый десятый россиянин признался, что заводил отношения с иностранцем во время отпуска

Каждый десятый россиянин признался, что заводил курортный роман с иностранцами во время отпуска. Об этом сообщается в исследовании образовательной платформы Skillbox, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы опроса раскрыли, что чаще всего с иностранцами на отдыхе знакомятся женщины — 23 процента, а среди мужчин инициативу проявляют 11 процентов.

При этом отмечается, что каждый третий, кто состоял в романтических отношениях с гражданином другой страны, никогда не учил английский язык, 33 процента интернациональных пар разговаривали на русском, а 24 процента общались на английском.

Также в ходе исследования выяснилось, что самой популярной мотивацией для изучения иностранного языка у россиян является возможность общаться свободно во время путешествий — так ответили 29 процентов респондентов.

Другими популярными целями участники исследования назвали желание смотреть фильмы и читать книги в оригинале (16 процентов) и возможность трудоустроиться за границей (13 процентов).

В феврале аналитики выяснили отношение россиян из разных регионов к курортным романам. Так, 74,7 процента россиян относятся к романтическим знакомствам на отдыхе положительно или нейтрально. 7,7 процента признались, что сами когда-либо искали новые отношения в поездках.