Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:34, 9 декабря 2022Путешествия

Раскрыт процент заводящих курортные романы с иностранцами россиянок

Каждый десятый россиянин признался, что заводил отношения с иностранцем во время отпуска

Фото: Joanna Nix-Walkup / Unsplash

Каждый десятый россиянин признался, что заводил курортный роман с иностранцами во время отпуска. Об этом сообщается в исследовании образовательной платформы Skillbox, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы опроса раскрыли, что чаще всего с иностранцами на отдыхе знакомятся женщины — 23 процента, а среди мужчин инициативу проявляют 11 процентов.

При этом отмечается, что каждый третий, кто состоял в романтических отношениях с гражданином другой страны, никогда не учил английский язык, 33 процента интернациональных пар разговаривали на русском, а 24 процента общались на английском.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Без разочарований не получится» Россияне полюбили курортные романы. К чему они приводят и как грамотно к ним относиться?
«Без разочарований не получится»Россияне полюбили курортные романы. К чему они приводят и как грамотно к ним относиться?
12 сентября 2022

Также в ходе исследования выяснилось, что самой популярной мотивацией для изучения иностранного языка у россиян является возможность общаться свободно во время путешествий — так ответили 29 процентов респондентов.

Другими популярными целями участники исследования назвали желание смотреть фильмы и читать книги в оригинале (16 процентов) и возможность трудоустроиться за границей (13 процентов).

В феврале аналитики выяснили отношение россиян из разных регионов к курортным романам. Так, 74,7 процента россиян относятся к романтическим знакомствам на отдыхе положительно или нейтрально. 7,7 процента признались, что сами когда-либо искали новые отношения в поездках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Очевидица описала первые минуты пожара в ТЦ «Мега Химки»
Живущие на Северном Кипре россияне потребовали запустить прямые рейсы с Россией
Мастера раскритиковали в сети за плачущую клиентку с наращенными ресницами
На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки
В ретейлере OBI привели версию гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
В сгоревшем дотла OBI в «Меге» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности
Оценен ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Дилеры увидели риски превращения российского авторынка в китайский
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.