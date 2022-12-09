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20:46, 9 декабря 2022Ценности

Девушка-строитель показала разницу во внешности в рабочее и свободное время

Девушка-строитель Крис Джерардо показала разницу во внешности в рабочее и свободное время

Кадр: TikTok

Девушка-строитель Крис Джерардо показала разницу во внешности в рабочее и свободное время и порадовала зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка позировала на промышленной территории в коричневой толстовке, голубой куртке и защитной каске. При этом она собрала волосы в хвост. Затем юзерша показала несколько кадров, где предстала в повседневной одежде. Так, она примерила голубую майку и серый топ с глубоким декольте на широких бретелях, распустив локоны. Кроме того, блогерша надела короткие джинсовые шорты и тунику золотистого оттенка с абстрактным узором. «Два разных человека», — подписала она публикацию.

Подписчики восхитились внешностью инфлюэнсерши. «Ты прекрасна как в униформе, так и без нее», «Восторг», «Мне нравится твоя рабочая одежда», — заявили они.

В ноябре блогерша Корнелия (фамилия неизвестна) показала внешность в униформе электрика и восхитила зрителей. Она позировала в объемной черно-салатовой куртке с серыми полосками, в массивных перчатках и покрытых строительной пылью штанах.

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Екатерина Ештокина
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