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18:20, 9 декабря 2022Спорт

В «Вашингтоне» оценили игру Овечкина и Кузнецова

Менеджер Маклеллан заявил, что Овечкин и Кузнецов должны вести «Вашингтон» за собой

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» оценили игру россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в регулярном чемпионате. Слова генерального менеджера команды Брайана Маклеллана приводит The Athletic.

«У Ови был довольно хороший год, мне нравится то, что он сделал. Нам нужно больше атакующих действий от Кузи. Карлсон пропускал матчи — он то был доступен, то не был», — заявил Маклеллан. Он подчеркнул, что эти спортсмены должны вести за собой команду.

37-летний Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. Он поразил ворота соперников 795 раз. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Всего в составе «Вашингтона» выступают четверо россиян. Помимо нападающих Овечкина и Кузнецова, в столичной команде играют защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев.

Дарья Коршунова
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