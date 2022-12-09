Не спавшего неделю ради чемпионата мира по футболу болельщика парализовало

Daily Star: мужчина неделю не спал ради чемпионата мира и заработал паралич лица

Болельщик из китайского города Ухань, провинция Хубэй, неделю не спал, чтобы посмотреть все игры Чемпионата мира по футболу, и заработал паралич лица. Об этом сообщает Daily Star.

26-летний футбольный фанат по фамилии Цао спал всего по два часа в сутки во время группового этапа Чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре. В этот период матчи проводились в течение почти 12 часов подряд. В Китае игры транслировались с шести часов вечера до шести утра. После этого мужчина отправлялся в офис на мотоцикле и проводил целый день за работой. Он прожил в таком ритме неделю, несмотря на то, что Китай даже не принимал участие в финальной части турнира.

Проблемы со здоровьем начались после очередной бессонной ночи. «Я поспал два часа после очередного матча. А когда проснулся, чувствовал себя невероятно уставшим», — рассказал Цао. Несмотря на это, мужчина не стал отменять планы на день. На улице был ветер, и он вдруг почувствовал, что его губы сдвинулись в сторону воздушного потока. Кроме того, мужчина не мог пошевелить веками. Оказалось, что его лицо парализовано. «Я не придал этому большого значения и решил немного отдохнуть в офисе», — сказал он.

Через какое-то время болельщик осознал, что его состояние не улучшается, а странное онемение мешает работе. Китаец отправился в больницу, где у него диагностировали лицевой паралич. Врач сказал, что из-за нехватки сна в сочетании с холодным ветром мужчина потерял способность контролировать половину лица.

Сейчас Цао лечится при помощи акупунктуры и ходит на массаж лица, чтобы восстановить чувствительность. По его словам, терапия оказалась весьма действенной. Он призывает пользователей интернета больше заботиться о себе.

Такого рода паралич лица — временное явление. При правильном лечении чувствительность лица можно восстановить.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании пережила паралич лицевого нерва, однако почти полностью восстановилась. Период восстановления сопровождался невыносимой болью.