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07:07, 9 декабря 2022Среда обитания

Раскрыта стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте

Стоимость самого дешевого объекта в Паттайе оценили в 1,6 миллиона рублей

Фото: Ryutaro Uozumi / Unsplash

В декабре 2022 года стоимость наиболее бюджетного объекта недвижимости в городе Паттайя в Таиланде на вторичном рынке оценили в 1,6 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты портала Thailand-Real.Estate.

За указанную сумму удастся купить квартиру в самом популярном у россиян городе Таиланда площадью в 30 квадратных метров, расположенную на шестом этаже 18-этажного дома 1993 года постройки. В шаговой доступности от объекта находится пляж Джомтьен.

Вторым в списке самых дешевых лотов в Паттайе специалисты назвали кондоминиум метражом в 27 «квадратов». Его можно приобрести за 1,63 миллиона рублей. Он расположен на пятом этаже 8-этажного комплекса 1993 года постройки. Рядом с домом находится пляж Кози Бич.

Замыкает тройку лот за 1,78 миллиона рублей. Его площадь составляет 32 квадратных метра. Он находится на последнем, седьмом, этаже дома, возведенного в 1992 году. Рядом с постройкой расположен пляж Пратамнак.

В ноябре эксперты портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что граждане России стали чаще интересоваться съемом жилья в Таиланде. По их данным, в октябре 2022 года спрос с их стороны на аренду недвижимости в зарубежной стране вырос на 44,4 процента относительно сентября.

Полина Кислицына
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