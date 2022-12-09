Буту не отдали личные вещи при освобождении из тюрьмы
Россиянину Виктору Буту не отдали его личные вещи при освобождении из американской тюрьмы. Об этом рассказала ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.
«Посольство будет добиваться их возвращения», — пообещала она. При этом дипломат отметила, что аналогичная ситуация наблюдалась при освобождении из тюрьмы в США россиянина Константина Ярошенко, которого в апреле текущего года обменяли на гражданина США Тревора Рида. Тогда российская сторона ожидала возврата вещей более трех месяцев, отметила Шумова.
Ранее помилованный в США россиянин Виктор Бут прибыл в Москву. Спецборт с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-2.
Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал. Процедура обмена россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.