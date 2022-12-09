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04:02, 9 декабря 2022Мир

Буту не отдали личные вещи при освобождении из тюрьмы

Виктору Буту не вернули личные вещи при освобождении из тюрьмы в США
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Россиянину Виктору Буту не отдали его личные вещи при освобождении из американской тюрьмы. Об этом рассказала ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

«Посольство будет добиваться их возвращения», — пообещала она. При этом дипломат отметила, что аналогичная ситуация наблюдалась при освобождении из тюрьмы в США россиянина Константина Ярошенко, которого в апреле текущего года обменяли на гражданина США Тревора Рида. Тогда российская сторона ожидала возврата вещей более трех месяцев, отметила Шумова.

Ранее помилованный в США россиянин Виктор Бут прибыл в Москву. Спецборт с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал. Процедура обмена россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби.

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Марина Совина
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