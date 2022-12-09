Спецборт с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве

Помилованный в США россиянин Виктор Бут прибыл в Москву. Спецборт с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В аэропорту Бута встретили жена Алла и мать Раиса. Отвечая на вопрос о перелете, россиянин назвал самым главным сам факт того, что он добрался домой.

Россиянин отметил, что заранее не знал об обмене. По словам Бута, его подняли «посреди ночи» и сказали собирать вещи. «Никакой особой предварительной информации не было», — добавил он, сообщив, что не успел попрощаться ни с кем из заключенных. После этого семь часов он летел до британского Манчестера и еще семь часов оттуда. Кроме того, в самом городе около часа производилась заправка самолета.

Бута обменяли на американку Грайнер

Процедура обмена россиянина Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби. Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал.

В МИД России заявили, что Москва вела переговоры об обмене долгое время. Как отметили в ведомстве, Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. В свою очередь, в Белом доме сказали, что выбор состоял в том, чтобы обменять только Грайнер, «либо никого». До этого президент США Джо Байден отмечал, что хотел бы обменять и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, но российские власти отказали в этом.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал, что американский лидер помиловал Бута, сократив ему срок отбывания наказания в американской тюрьме «Марион» в штате Иллинойс. Он добавил, что для реализации обмена потребовалась политическая воля.

Россиянин подвергался давлению в американской тюрьме

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в американской тюрьме Виктор Бут подвергался мощнейшему физическому и психическому давлению. Однако, по словам главы дипмиссии, россиянин «все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа». Антонов также пообещал, что работа по освобождению россиян из тюрем США продолжится.

Член российского Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что со стороны осужденных за рубежом граждан России регулярно поступают жалобы по поводу ущемления их прав: к ним не допускают адвокатов, дипломатов, родственников или не оказывают должную медицинскую помощь. Он назвал обмен правильным шагом.

В то же время экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон посчитал обмен Грайнер на Бута свидетельством капитуляции США перед Россией. «Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются, [наблюдая за этим]», — заявил он.