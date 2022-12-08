В СПЧ высказались по поводу обмена Бута на Грайнер

В СПЧ назвали правильным шагом обмен Бута на Грайнер

Обмен россиянина Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер — правильный шаг. Такое мнение высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Его слова приводит «Говорит Москва».

Представитель правозащитной организации отметил, что со стороны осужденных за рубежом граждан России регулярно поступают жалобы по поводу ущемления их прав: к ним не допускают адвокатов, дипломатов, родственников или не оказывают должную медицинскую помощь.

«Россия должна продолжать искать пути для защиты прав своих сограждан, использовать различные формы политического, экономического влияния, в том числе и инструменты обмена. Для нас важен каждый гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, чьи права нарушаются, даже если кто-то нарушил закон, то надо стараться, чтобы человек отбывал наказание у себя на родине», — заявил Брод.

8 декабря МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Переговорный процесс Москвы с Вашингтоном по этому вопросу длился долго.

Виктор Бут — российский бизнесмен. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.