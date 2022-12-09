Адвокат Бута рассказал о помиловании россиянина Байденом

Адвокат Тарасов: Байден помиловал Бута и сократил срок отбывания наказания

Адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал о помиловании заключенного президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил ТАСС.

Он указал, что американский лидер сократил российскому бизнесмену срок отбывания наказания в американской тюрьме «Марион» в штате Иллинойс. «В этом и есть суть помилования — то, как его обменяли и как он был помилован, так как Байден сократил срок отбывания Виктором Бутом под стражей. У президента есть прерогатива: помиловать и сократить срок отбывания под стражей», — отметил Тарасов.

По словам адвоката, для реализации обмена россиянина потребовалась политическая воля. Он поделился, что было предпринято множество шагов для освобождения Бута, в частности, было проведено адвокатское расследование, в ходе которого была доказана невиновность заключенного, после были поданы апелляции. «Таким образом мы заложили фундамент под утверждение, что наш подзащитный не виновен, но фактически для этой реализации понадобилась политическая воля», — подчеркнул Тарасов.

Бут прилетел в московский аэропорт Внуково-2 в ночь на 9 декабря. Уточнялось, что покинуть территорию аэропорта россиянин сможет после того, как пройдет необходимые процедуры.

Обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута произошел 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России указали, что Москва вела переговоры с Вашингтоном об обмене на протяжении долгого времени, однако встречала сопротивление со стороны США.