Бут рассказал о пути в Россию

Помилованный в США россиянин Бут заявил, что для обмена его забрали прямо из тюрьмы

Помилованный в США россиянин Виктор Бут рассказал, что для обмена на американку Бриттни Грайнер его забрали прямо из тюремной камеры. Об этом он сообщил на видео, опубликованное ФСБ России, передает РИА Новости.

«Прямо забрали из камеры, со всеми вещами», — поделился россиянин. По его словам, после этого семь часов он летел до Манчестера и еще семь часов оттуда. Кроме того, в самом городе около часа производилась заправка самолета.

На данный момент самолет, на борту которого находится Виктор Бут, вылетел из Махачкалы, где совершалась дозаправка. Планируется, что он прибудет в столичный аэропорт «Внуково-2».

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.