Песков прокомментировал прибытие Бута и вылет Путина из одного аэропорта

Дмитрий Песков уточнил, что Бут и Путин не пересекутся в аэропорту «Внуково-2»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что прибытие помилованного в США россиянина Виктора Бута и вылет президента России Владимира Путина будет из одного аэропорта — «Внуково-2». Его слова передает ТАСС.

Как уточнил Песков, Путин и Бут не пересекутся в аэропорту, так как они будут там в разное время. Бут прибудет во «Внуково-2» после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, который прошел 8 декабря в Абу-Даби. Владимир Путин вылетит на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке.