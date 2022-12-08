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21:29, 8 декабря 2022Россия

Песков прокомментировал прибытие Бута и вылет Путина из одного аэропорта

Дмитрий Песков уточнил, что Бут и Путин не пересекутся в аэропорту «Внуково-2»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что прибытие помилованного в США россиянина Виктора Бута и вылет президента России Владимира Путина будет из одного аэропорта — «Внуково-2». Его слова передает ТАСС.

Как уточнил Песков, Путин и Бут не пересекутся в аэропорту, так как они будут там в разное время. Бут прибудет во «Внуково-2» после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, который прошел 8 декабря в Абу-Даби. Владимир Путин вылетит на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке.

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Марина Совина
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